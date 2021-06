Questions orales avec débat au Parlement: Le gouvernement fait reporter les travaux

Pour mieux approfondir ses éléments de réponses, le gouvernement a fait reporter au Parlement ce jeudi 17 juin, l’examen des deux questions orales avec débat inscrit à l’ordre du jour.

La première est relative à la pollution des terres et de l’air due aux cimenteries installées à Xwlacodji dans le 5e arrondissement de Cotonou et à Sèkandji dans l’arrondissement d’Agblangandan, commune de Sèmè-Podji et la seconde à l’insuffisance de salles de classe et déficit d’enseignants dans les écoles primaires. Les députés n’ont pu se pencher sur les deux dossiers.

Selon le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, le gouvernement a souhaité disposer de quelques jours encore pour mieux affiner ses documents. Les deux questions orales avec débat, rapporte-t-il, abordent des préoccupations sérieuses auxquelles l’Exécutif entend apporter des réponses avec tout le sérieux qu’elles requièrent. Les députés ont pris acte hier du souhait du gouvernement. Ainsi, l’examen des deux dossiers a été renvoyé au jeudi 23 juin prochain. Le président de l’Assemblée nationale a promis de prendre les dispositions idoines avec le secrétariat général du gouvernement pour que les ministres concernés en l’occurrence José Tonato du Cadre de vie et Salimane Karimou des Enseignements maternel et primaire soient présents au prochain rendez-vous sur le dossier. Il souhaite que la prochaine plénière soit vraiment utile pour permettre au Parlement d’examiner les deux questions orales avec débat. Il ne sera plus question, jeudi 23 juin prochain, que le gouvernement ne soit pas prêt pour fournir ses éléments de réponses sur chacun des deux dossiers, avertit le président Louis Vlavonou.

Les deux questions orales avec débat s’inscrivent dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale, seconde mission de l’Assemblée nationale après le vote des lois. La séance plénière d’hier est la toute première en matière d’interpellation du gouvernement pour le compte de la première session ordinaire du Parlement ouverte le 1er avril dernier pour durer trois mois. L’examen des deux questions orales avec débat est également le tout premier exercice des députés avec le gouvernement du président Patrice Talon II. Ainsi, après une accalmie, la 8e législature renoue avec le contrôle de l’action gouvernementale. La séance plénière devrait aboutir à des recommandations par rapport à la souffrance des populations de Xwlacodji et de Sèkandji exposées à la pollution atmosphérique et à l’insuffisance de salles de classe et d’enseignants dans les écoles primaires. C’est donc une partie remise pour le gouvernement et le Parlement pour l’examen des deux questions.

Par Thibaud C. NAGNONHOU