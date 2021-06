59e session ordinaire des chefs d’Etat de la Cedeao: Grands moments d’échanges entre Patrice Talon et ses homologues

Le président Patrice Talon a saisi l’opportunité de sa participation à la 59e session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) pour échanger avec plusieurs de ses pairs.

Le président Patrice Talon a effectué, samedi 19 juin, son premier voyage à l’extérieur depuis sa réélection à la tête du pays pour un second mandat. En marge de sa participation à la 59e session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), rencontre qui s’est penchée sur plusieurs préoccupations liées à la vie politique et sociale de l’organisation de même qu’à la vie économique des pays membres, le chef de l’Etat béninois a eu des échanges avec ses pairs.

Les échanges en Off du président Patrice Talon, comme on peut le deviner, ont sans doute porté sur des questions de développement. Le président de la République a eu des entretiens avec le président togolais Faure Gnassingbé, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, sans oublier le Nigérian Muhammadu Buhari. Ces moments d’échanges entre dirigeants illustrent les rapports cordiaux entre le chef de l’Etat béninois et ses pairs de la sous-région.