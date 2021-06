Les autorités préfectorale et municipale sont satisfaites du bon démarrage des épreuves à Cotonou malgré la pluie diluvienne. Les candidats au Baccalauréat 2021 ont démarré les compositions écrites ce lundi…

Bon démarrage du Baccalauréat à Cotonou: Le préfet et le 1er adjoint satisfaits

Les autorités préfectorale et municipale sont satisfaites du bon démarrage des épreuves à Cotonou malgré la pluie diluvienne. Les candidats au Baccalauréat 2021 ont démarré les compositions écrites ce lundi 21 juin sur toute l’étendue du territoire national. A Cotonou, en dépit des grosses gouttes d’eau qui se sont abattues tôt ce matin sur la ville, les candidats se sont empressés de rejoindre leurs centres de composition. Il n’était pas question qu’une pluie matinale, fût-elle torrentielle, anéantisse les efforts de toute une année de préparation.

C’est au CEG Gbégamey, centre retenu pour le lancement officiel dans le Département du Littoral, que le top a été donné avec l’épreuve de français à 8 heures, conformément au chronogramme et ceci en présence du préfet Alain Sourou OROUNLA, du Premier Adjoint au Maire Randyx R. Romain AHOUANDJINOU, du Deuxième Adjoint Gatien S. ADJAGBONI, du Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique Robert GBODJINOU et des cadres à divers niveaux.

Mais avant, ils ont prodigué des conseils aux candidats et félicité tous les acteurs impliqués dans la préparation de cet examen pour tous les efforts consentis.Parlant d’efforts, la municipalité de Cotonou n’a pas non plus manqué à son devoir. Sous le leadership du Maire Luc Sètondji ATROKPO, en collaboration avec les acteurs du système éducatif, elle a pris toutes les dispositions pour parer à toute éventualité afin de permettre aux candidats de réussir avec brio cet examen.

Signalons qu’au total, 11 335 candidats sont appelés à plancher à Cotonou pour le compte de cet examen qui est, faut-il le rappeler, le premier parchemin des études universitaires au Bénin.

M.M