Harmonisation du prix des tests Covid-19 dans l’Uemoa : Léandre Houngbédji justifie le non-alignement du Bénin

L’harmonisation du prix des tests PCR pour détecter le Covid-19 est désormais actée dans l’espace Uemoa (Union économique et monétaire ouest africaine). Si des pays comme la Côte d’Ivoire ou le Burkina s’alignent déjà sur ce principe de ramener le coût des tests Pcr à 25 000Fcfa, le Bénin à l’instar d’autres pays de l’espace Uemoa peine à se conformer à cette décision.

Sur cette question, le porte-parole du gouvernement a réagi sur Frisson radio ce lundi 21 juin 2021. A l’occasion, Léandre Houngbédji a martelé que le Bénin est toujours tenu par le coût d’achat. « Les pays ont fait des ravitaillements, ont acquis les tests ici et là ; pas forcément à la même source. Si vous avez acheté votre kit pour le test qui vous revient à 60 000 FCfa et que du jour au lendemain, on vous dit de le faire à 25 000 FCfa alors que vous devez les utiliser pour reconstituer le stock, pour en acheter de nouveau. Il vous sera difficile de vous conformer tout de suite », s’est justifié le Secrétaire général adjoint. D’ailleurs, a ajouté Léandre Houngbédji, il y a deux ou trois pays encore qui ne sont pas arrivés à ce niveau. Pour lui, cela peut s’expliquer.

Conscient de ce que le prix pratiqué actuellement au Bénin est élevé, il a fait savoir que ce n’est pas de gaieté de cœur que le Bénin ne s’est pas encore aligné sur ce que l’Uemoa a prévu. Plus important, il a rassuré que lorsque les conditions seront remplies, le Bénin va le faire. Mieux, il souligne que «si demain, nous avons la possibilité de faire même moins que ce que l’Uemoa a prévu, nous le ferons ».