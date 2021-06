La délivrance de l’attestation fiscale effective en ligne au Bénin

L’attestation fiscale a été délivrée en ligne, mardi 22 juin 2021, après le lancement des procédures dématérialisées.

La Direction Générale des Impôts (DGI) a délivré en ligne à une entreprise son attestation fiscale, le mardi 22 juin 2021. Les autres contribuables peuvent désormais obtenir leur attestation sans se déplacer. Des formalités remplies sur www.service-public.bj et le tour est joué. « Nous avons essayé de travailler pour que la délivrance de ce document ne soit plus un calvaire pour nos usagers et pour nos contribuables. En 2016, il y avait cinq signatures, nous avons travaillé pour qu’il y ait une seule signature dans le but d’accélérer sa délivrance et puis nous avons l’attestation fiscale en ligne et à partir de l’année 2022, nous allons faire davantage et l’obtention de l’attestation fiscale se fera désormais juste en un clic sur son ordinateur », a indiqué Nicolas Yènoussi, directeur général des impôts.

La délivrance en ligne de l’attestation fiscale traduit la volonté du gouvernement de simplifier les procédures aux contribuables béninois. Cela participe à l’amélioration du climat des affaires. Le Ministère d’Etat en charge de l’Economie et des Finances rend effective l’administration fiscale dématérialisée.

L’attestation fiscale en ligne a été lancée le 9 juin 2021 dans la dernière gamme des E-Services.

M. M.