Débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2022 : Le volet social du second quinquennat expliqué aux députés mardi

Le gouvernement sera au Parlement le mardi 29 juin prochain pour le débat d’orientation budgétaire sur les projections économiques et budgétaires du projet de loi de finances exercice 2022. Ceci, conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi organique 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances. Pour la circonstance, le gouvernement sera représenté par le Ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni. Devant les députés, ce dernier informera sur la politique économique et sociale du gouvernement selon le Document de programmation budgétaire et économique pour une période donnée et les Documents de programmation pluriannuelle de dépenses. Par ailleurs, le Programme d’actions du gouvernement (Pag) dans son bilan d’exécution au cours du premier quinquennat sera sûrement abordé au cours de la séance. Le projet de loi de finances, gestion 2022 étant le tout premier du deuxième quinquennat du président Patrice Talon et étant donné qu’il a annoncé un mandat hautement social dans son discours d’investiture, il n’est aucun doute que la séance de débat d’orientation budgétaire prévu pour le mardi prochain sera d’un grand intérêt pour les députés qui représentent le peuple béninois.