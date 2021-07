Deuil au ministère du cadre de vie : Le maire de Bohicon présente ses condoléances à la famille Acacha Akoha

La Directrice de Cabinet du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable Mme Jeanne Acacha Akoha est décédée ce samedi 03 juillet 2021 dans un accident de la circulation à hauteur du pont d’Agbado, dans la commune de Savalou. A travers un message, le maire de Bohicon Rufino d’Almeida présente ses condoléances à la famille et aux proches de Mme Akoha.



« Avec surprise, tristesse et consternation, j’ai appris la nouvelle du décès tragique et prématuré de Mme Jeanne Acacha Akoha, Directrice de Cabinet du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable. Ma stupéfaction est grande et l’émotion de toute la Mairie de Bohicon est vive », a confié Rufino d’Almeida.

Le 24 juin passé, poursuit-il, lorsqu’elle prononçait le discours du ministre à Bohicon dans le cadre de la remise des prix du concours Villes Durables, nul ne pouvait imaginer que c’était son dernier discours pour les filles et fils de Bohicon. Tant elle était pétillante de forme, de vigueur et de conviction, lorsqu’elle présidait la cérémonie en lieu et place du ministre José Tonato.

Rufino d’Almeida, ancien homologue de l’illustre disparue n’a pas manqué de présenter ses condoléances à sa famille et à tout le personnel du ministère du cadre de vie.

« L’annonce de son décès sonne comme un coup de massue sur ma tête. J’adresse à son époux, à ses enfants, à toute sa famille, à M. le Ministre et tout le personnel du ministère du cadre de vie, nos condoléances les plus attristées. Je présente les mêmes condoléances à sa famille professionnelle et politique, ainsi qu’à tout le peuple endeuillé. Que son âme repose en paix. Et que le Seigneur vienne au chevet de l’époux hospitalisé », prie le maire de Bohicon.

Blessé au cours de l’accident, l’époux de la défunte, Professeur Albert Bienvenu Akoha est aux soins à l’Hôpital d’instruction des armées de Cotonou.

A.A.A