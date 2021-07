JO Tokyo 2020 7 athlètes béninois aux Jeux Olympiques

Le Bénin sera représenté par sept (07) athlètes aux Jeux Olympique d’Eté de Tokyo 2020 prévus du 23 juillet au 8 août 2021.

Sept (07) athlètes représentent la délégation béninoise qui participe aux 32èmes Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Il s’agit pour la discipline ’’Athlétisme’’ de Odile Ahouanwanou (Heptathlon), Noélie Yarigo (800m), Didier Kiki (100m plat). Privel Hinkati défendra les couleurs du Bénin dans la discipline “Aviron” et Celtus Williams Abiola Dossou-Yovo chez les judokas (-90Kg). En ce qui concerne la ”Natation”, les athlètes Nafissath Abéké Radji (50m nage libre chez les dames) et Marc Pierre Pascal Dansou (50m nage libre chez les messieurs) sont les représentants du Bénin. Sept athlètes et plus d’une dizaine d’officiels béninois seront aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Odile Ahouanwanou, Championne d’Afrique en titre d’heptathlon sera le porte-drapeau de l’équipe béninoise à Tokyo.

La délégation sera conduite par Julien Minavoa, président du comité national olympique et sportif béninois.



M. M.