Vie des partis politiques Tèbè remplace Korogoné à la présidence du MPL

Sabi Sira Korogoné a passé le témoin à Expérience Tèbè pour présider le Mouvement Populaire de Libération (MPL).

“Le MPL face aux nouveaux défis de la real politique au Bénin”, tel est le thème du premier Conseil national du parti MPL organisé, samedi 3 juillet 2021, à Cotonou. Conseil au cours duquel le président du Mouvement populaire de libération (MPL) Sabi Sira Korogoné a quitté la présidence du parti. « Il y a déjà trop de fixation sur ma modeste personne. Il faut que de façon stratégique, je puisse tirer leçon de tout cela. Je vais me retirer de la présidence du parti », a indiqué Sabi Sira Korogoné.

Le désormais ex président du MPL a passé le témoin au secrétaire général et porte-parole, Expérience Tèbè.

Le MPL est un parti d’opposition.

M. M.