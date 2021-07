Baccalauréat 2021: La délibération prévue pour le 14 juillet

Après les examens du Certificat d’études primaires (Cep) et du Brevet d’études du premier cycle (Bepc), les résultats de l’examen du Baccalauréat seront connus dans les tout prochains jours. En effet, les travaux de correction de copies démarrent ce lundi, 05 juillet 2021 dans dix (10) centres de correction répartis sur l’ensemble du territoire national. Ceci, après l’étape du dépouillement, de l’anonymat et la constitution des copies en lots. Au total, 4 388 correcteurs sont retenus pour évaluer les copies des 82 938 candidats. Les travaux de correction se déroulent sous le contrôle de 1 127 contrôleurs et 112 présidents de sous-commission de correction. Les délibérations sont prévues pour le mercredi 14 juillet 2021. 306 jurys sont formés pour s’assurer de la conformité des notes entre les brouillards et les copies des candidats. Ces jurys, totalement indépendants, délibèrent suivant une méthodologie qui est mise à leur disposition. D’ici la semaine prochaine, les candidats à l’examen du baccalauréat seront fixés sur leur sort.

A.B