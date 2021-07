Finale de la Coupe de la Confédération à Cotonou 12.000 spectateurs autorisés au stade de l’Amitié le 10 juillet

Le stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, entièrement rénové, abrite la finale de la Coupe de la Confédération samedi 10 juillet 2021. Dans ce cadre, la Confédération africaine de football (CAF) et les autorités béninoises ont décidé de faire jouer le match entre la Jeunesse Sportive de Kabylie (Algérie) et le Raja Athletic Club du Maroc devant le public mais dans un stade occupé à la moitié de sa capacité réelle qui est de 27 000 places, en raison de la pandémie de coronavirus.

La CAF en collaboration avec les autorités du Bénin a autorisé la présence de 12 000 supporters pour assister, samedi 10 juillet 2021, à la finale de la Coupe de la Confédération qui opposera la Jeunesse Sportive de Kabylie (Algérie) et le Raja Athletic Club (Maroc) à Cotonou.

Le dispositif VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) sera utilisé au Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou lors du match. La VAR sera sous la supervision de l’arbitre zambien Janny Sikazwe.

Le quatuor arbitral retenu par la Confédération africaine de football (CAF) pour la rencontre est constitué de l’arbitre sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomes et de ses deux assistants Zakhele Thusi (Afrique du Sud) et Souru Phatsoane (Lesotho).

M. M.