Banque : Uba Bénin présente de nouvelles opportunités au profit des Pme

Uba Bénin relooke ses services au profit des Petites et moyennes entreprises (Pme). À travers un Media Parley virtuel organisé ce jeudi 1er juillet, les dirigeants de cette banque au Bénin ont présenté à la presse, les nouvelles opportunités qu’elle met désormais en place, pour faciliter l’épanouissement de ces types d’entreprises.

D’autres bonnes nouvelles pour les Pme Béninois. Après que le gouvernement a réduit considérablement le délai de paiement des prestations que ces types d’entreprises offrent à l’État, la banque Uba Bénin lui emboîte les pays. Cette-fois-ci, l’institution bancaire revient avec de nombreuses opportunités, qu’elle met au profit de ces Pme au Bénin. C’est ce qui ressort du Media Parley virtuel au cours duquel, cette dernière a convié les professionnels des médias. Dans son introduction, le Directeur général Gbenga Makindé a estimé que la banque s’est réorganisée complètement et qu’un zoom a été par ce bais, fait sur ces Pme. Histoire de permettre à ces dernières, d’après ses dires, de fluctuer leurs davantage leurs activités et ce, à travers des offres et produits qui les conviennent parfaitement. Pour Saturnin Agbikossi, Directeur de la banque de détail, les Pme pourront désormais bénéficier auprès de Uba Bénin, d’une kyrielle d’offres adaptées à leurs besoins. Dans ses explications, il fait savoir qu’il y a un compte classique en fonction de ces besoins. Ceci, à travers, dit-il, des produits créés pour tous les artisans. En évoquant le Uba Revolution, Saturnin Agbikossi présente ses avantages qui sont, selon lui, des cartes de crédits reliées à ces comptes et dont l’ouverture ne coûte rien. En d’autres termes, l’artisan a juste besoin de faire un dépôt de 5.000 Fcfa, pour commencer par avoir accès aux besoins. En ce qui concerne le Compte épargne Uba Avenir, il fait noter qu’il permettra à ces artisans d’épargner, d’avoir des bonus et de garantir par ricochet, un avenir à leurs enfants. Quant à Uba Gold, l’exposant fait remarquer qu’il s’agit d’un produit bien pensé et qui présente plusieurs avantages dont des taux intérêts allant jusqu’au delà de 3,5%. Mieux, l’homme en levant un coin de voile sur les offres digitales de Uba Bank, notifie que c’est d’ailleurs la première banque digitale au Bénin qui, à l’en croire, fait tout pour plus de digitalisation. Instant pour les clients, de bénéficier rapidement, pour lui, des nombreux produits mis à leur disposition. À cet effet, il a fait savoir qu’avec par exemple la carte Visa master et le e-money, les Pme pourront payer leurs taxes, leurs fournisseurs et autres, directement en ligne. Mieux, le Directeur de la Banque de détail estime que le Prêt programme concocté pour les Pme leur permettra de financier leurs activités et exploitations. Tous ces produits à l’instar des autres offres constituent, pour lui, des aubaines que ces Pme et artisans ne devraient manquer. À Cendrine Ayayi d’ajouter que Uba Bénin ne se charge pas seulement de donner, selon ses propos, le meilleur d’elle-même aux clients et Pme. Mais que la banque a également mis en place de nombreuses dispositions, pour pouvoir les accompagner. Lesquels accompagnements vont, d’après elle, au-delà de ce qu’ils peuvent espérer ailleurs. Aussi, n’ont-ils pas manqué de rappeler que la Direction de Uba Bénin a déjà mis tout en place, pour que les concernés puissent être au parfum de ces avantages, dédiés au bien-être et au plein épanouissement leurs entreprises mais également de leurs personnes.