Finale de la CAF à Cotonou Le palmarès de Raja de Casablanca

Le Raja de Casablanca (Maroc) et la Jeunesse Sportive de Kabylie (Algérie) s’affrontent samedi 10 juillet 2021 à 20h au stade de l’Amitié général Mathieu-Kérékou à Cotonou (Bénin) dans le cadre de la finale de la Coupe de la Confédération. Découvrons le palmarès et l’histoire de l’une de ces équipes finalistes.

Le Raja Club Athletic de Casablanca est un club professionnel qui a été créé le 20 mars 1949. C’est le club qui a fait honneur au Maroc lors de plusieurs grands rendez-vous de football au niveau continental. Face à la Jeunesse Sportive de Kabylie (Algérie) samedi prochain au stade de l’Amitié GMK, le Raja Club Athletic de Casablanca va à la conquête de son second sacre à la Coupe CAF après la finale remportée en 2003. Le club a remporté 3 fois (1989, 1997, 1999) la Coupe d’Afrique des Champions, une fois (2000) la Super coupe d’Afrique, une fois (2006) la Ligue des champions arabes.

Au Maroc, Le Raja Club Athletic de Casablanca est le club de football le plus célèbre. Les “Aigles Verts” ont remporté 7 fois (1974, 1977, 1982, 1996, 2002, 2005, 2013 ) la coupe du Maroc et 12 fois le championnat (1988, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2009, 2011, 2013, 2020).

Le Raja Club Athletic de Casablanca (17 trophées) est le club marocain le plus titré du 20e siècle et la 5e équipe la plus couronnée en Afrique avec 8 titres en compétitions officielles.

C’est le Stade Mohammed-V qui abrite les rencontres du club depuis 1955.

Le Raja Club Athletic de Casablanca est le 10ème des meilleurs clubs au monde, selon un classement FIFA. Il est 3ème au classement des meilleurs clubs africains du 20e siècle, après Al Ahly SC et Zamalek SC, selon la CAF.

M. M.