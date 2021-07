L’ancien député et ex Chef d’Arrondissement de Toffo Agué, Jude Lodjou, a fait quelques clarifications relatives à l’affaire domaniale qui oppose Me Aholou-Kèkè aux habitants du village Houèglè Agué, dans…

Justice: Les clarifications de l’ex député et CA Jude Lodjou sur l’affaire domaniale de Toffo

L’ancien député et ex Chef d’Arrondissement de Toffo Agué, Jude Lodjou, a fait quelques clarifications relatives à l’affaire domaniale qui oppose Me Aholou-Kèkè aux habitants du village Houèglè Agué, dans la commune de Toffo. Les habitants ont été expulsés d’un domaine de 300 hectares revendiqué par l’avocate. Lire ses clarifications.

’’ A toutes et à tous, je souhaite le bonjour !

J’ai voulu donner quelques clarifications quant aux questions et autres commentaires suite à l’élément posté par la mairie. Veuillez donc excuser mon intrusion. Pour rappel, j’ai été saisi de ce dossier pour la première fois en 2005 en tant que chef de l’arrondissement de Toffo Agué. Et déjà en ce moment je m’étais déplacé pour aller rencontrer maître Aholou- Keke. Pour le niveau du dossier, je peux dire juste trois choses.

1- Maître Aholou Keke n’a acheté aucun domaine auprès des populations de Houèglé. Le présumé vendeur qui (malheureusement n’est plus de ce monde) serait un ressortissant d’un autre arrondissement. (Plusieurs raisons ont été évoquées pour justifier ou réfuter selon les positions le droit de ce dernier sur lesdites domaines. Le tribunal situera les uns et les autres.

2- La décision de justice évoquée concerne la régularité de l’établissement de l’acte de donation faite par la population à la mairie. Le président de la commission domaniale l’a rappelé.

3- L’action en confirmation de droit de propriété sur ledit domaine est encore pendante devant le TPI d’Allada. Donc le sujet n’est encore jamais abordé dans le fond par le tribunal.

4- Le sujet qui a restreint la liberté de l’ancien CA est certes lié à ce dossier mais de manière collatérale. En effet pour être véritablement constitué en partie dans ce dossier, les présumés héritiers du domaine devraient faire un conseil de famille et en établir un PV suivi des actes de leurs pièces administratives notamment les actes de naissances. Ne l’ayant pas tous, ils ont eu recours à certaines personnes pour leur établissement. Ces actes ayant été décelés pas tout à fait justes par le tribunal, les auteurs ont été appréhendés.

Le dossier étant pendant devant le tribunal, permettez que je m’en arrête là. J’ai tenu à faire cette intrusion parcequ’ayant constaté que nous ne sommes pas tous au même niveau d’information pour faire nos propres avis. Une fois encore toutes mes excuses et bonne journée.

Jude LODJOU, ancien député