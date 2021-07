Baccalauréat 2021: La session de remplacement démarre mercredi

Les résultats de l’examen du baccalauréat 2021 sont désormais disponibles avec un taux de réussite de 64,42% sur le plan national. Quant aux candidats n’ayant pas pu prendre part aux épreuves écrites de la session normale de juin 2021, ils sont attendus dès mercredi, 21 juillet 2021 pour composer les épreuves écrites de la session de remplacement de l’examen du Baccalauréat 2021. Initialement prévue pour le lundi 19 juillet, ce sera plutôt le mercredi 21 juillet prochain. D’après le communiqué du directeur de l’Office du Baccalauréat, Alphonse da Silva, cette modification de calendrier est due à la célébration de la fête de Tabaski qui est prévue pour le mardi 20 juillet 2021. Faut-il le préciser, la liste des candidats retenus pour cette session est déjà disponible et consultable dans les centres de correction et de délibération du Bac, à l’Office du Baccalauréat et au CEG Saint Rita. Notons que selon les résultats du baccalauréat 2021, le département du Littoral est venu en tête avec un taux de réussite de 73,44% et les Collines en dernière position avec 51,79%. Cependant, le taux record de 64,42% continue d’alimenter les débats. Une performance qui se justifie, selon le Dob, par le fait que les apprenants aient bénéficié de trois années scolaires successives sans perturbation grâce aux réformes et investissements engagés par le gouvernement de la rupture. Selon le Directeur de l’Office du baccalauréat, cela témoigne également de l’efficacité des enseignants du secondaire et aussi du supérieur puisque les cours ont été dispensés à plein temps et à bon escient. Entre autres raisons évoquées, le toilettage des listes d’inscription à travers la plateforme Educmaster ainsi que le niveau d’organisation et de préparation de cet examen. « C’est une fierté pour le Bénin d’atteindre ce type de performance…Nous devons travailler à maintenir le cap », se réjouit le Dob.

A.B