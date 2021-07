Financement de projets pour l’atteinte des Odd: Le Bénin mobilise 328 milliards F Cfa

L’Etat béninois décroche 328 milliards F Cfa à la suite de sa toute première émission d’obligations internationales dédiées au financement de projets visant à accélérer l’atteinte des Objectifs de développement durable (Odd).

De nouvelles ressources pour l’Etat béninois à consacrer exclusivement au financement de projets à caractère social et environnemental, visant à l’atteinte des Objectifs de développement durable (Odd). Pour sa toute première émission d’Eurobond Odd, le pays vient de mobiliser 328 milliards F Cfa avec une échéance de remboursement fixée en 2035, sur le marché financier international. « Le Bénin réaffirme ainsi le caractère hautement innovant de sa stratégie de gestion de la dette et renouvelle son engagement en faveur des Odd, s’affirmant comme le premier pays en Afrique à émettre un Eurobond Odd, et l’un des premiers au plan mondial », se réjouit le gouvernement à travers un communiqué publié sur son site internet, ce jeudi. La réussite de cette opération est la preuve que les investisseurs ont adhéré aux réalisations et au programme social du gouvernement du président Patrice Talon, en lien avec son engagement de faire de ce quinquennat, un mandat « hautement social », analyse le communiqué.

Suivant les chiffres relayés dans la note, cet Eurobond a été conclu à un coupon de 4,95 %. Ce qui traduit la confiance des investisseurs en la signature du Bénin, se félicite l’Exécutif. Une prime négative de nouvelle émission de 0,20 point de pourcentage a été obtenue, traduisant l’appétit significatif des investisseurs pour cet instrument innovant, ajoute-t-il.

A travers la note, l’on retient également que cette émission obligataire historique a reçu un accueil très favorable de la part des investisseurs, avec un niveau de sursouscription représentant près de trois fois le montant recherché, et une centaine d’investisseurs ont pris part à cette opération. Plusieurs d’entre eux sont d’ailleurs à leur première expérience pour cette opération du Bénin.

A l’occasion de cet Eurobond, la délégation béninoise conduite par le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, a eu des échanges bilatéraux avec un grand nombre d’investisseurs institutionnels internationaux de premier plan, les 13 et 14 juillet derniers. Ces échanges, informe le communiqué, ont été l’occasion pour le ministre de rappeler aux investisseurs les objectifs et résultats concrets du Bénin en matière d’atteinte des cibles Odd, ainsi que la résilience économique remarquable du pays face aux chocs exogènes, dont la crise de la Covid-19.

En plus des milliards mobilisés, le gouvernement a conclu un partenariat avec le Réseau de solutions pour le développement durable des Nations Unies (Sdsn en anglais) qui vient en appui au Bénin pour le suivi et l’évaluation régulière des progrès et efforts accomplis par le pays pour l’atteindre des Odd. Dans cette dynamique le site internet (https://odd.finances.bj/) a été mis en place pour la diffusion des progrès réalisés par le Bénin dans la mise en œuvre de sa stratégie Odd.