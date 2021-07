Bonne gouvernance Le maire d’Abomey-Calavi annule des marchés publics

Certaines procédures de passation de marchés publics ont été annulées par le maire d’Abomey-Calavi. Elle seront relancées dans les meilleurs délais.

Afin de donner les mêmes chances à tous les entrepreneurs, le maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou a annulé les procédures de passation de certaines commandes publiques. Selon la note du responsable de la Presse et de la Communication de la Mairie d’Abomey-Calavi, il s’agit de la construction des sièges des arrondissements de Ouèdo, Togba, Golo-Djigbè, Kpanroun et Zinvié ; l’achèvement des travaux de construction de la maison des jeunes d’Akassato et de Hèvié ; la construction du nouveau bloc administratif de type rez-de-chaussée+2 dans l’enceinte de la mairie d’Abomey-Calavi ; la réalisation des opérations d’état des lieux et autres prestations connexes dans les secteurs à lotir de l’arrondissement de Zinvié.

AAA