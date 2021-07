Les inondations dramatiques des 14 et 15 juillet ont fait de nombreux dégats en Belgique. Une grande partie de la Wallonie et plusieurs provinces flamandes se sont retrouvés dans une…

Consulat honoraire du Bénin à Liège (Belgique) : Des actions fortes à l’endroit des Béninois victimes des inondations

Les inondations dramatiques des 14 et 15 juillet ont fait de nombreux dégats en Belgique. Une grande partie de la Wallonie et plusieurs provinces flamandes se sont retrouvés dans une situation catastrophique en raison des violentes intempéries qui se sont abattues sur le pays. Face à cet état de chose le Consulat honoraire du Bénin à Liège, en lien avec les associations béninoises en Belgique, a porté assistance aux compatriotes sinistrés.

A travers le communiqué du Consulat (ci-dessous) qui demande de l’aide pour mieux voler aux secours des Béninois victimes de cette catastrophe, on comprend aisément l’onde du choc. Et pourtant, des actions fortes ont été immédiatement initiées pour assister les compatriotes béninois. En réalité, après ces inondations qui dépassent l’imagination le Dr Benoit AKANDO Consul honoraire du Bénin à Liège a mis à la disposition de ses concitoyens sinistrés des appartements à Liège pour les héberger temporairement. Sur fond propre, plus de 5.000 euros ont été débloqué pour subvenir aux besoins urgents des sinistrés.

Aux côtés du Consul honoraire très actif, surtout après la fermeture de l’Ambassade du Bénin à Bruxelles, on note la présence des responsables de l’Association des Béninois de Liège « Les enfants du Bénin » présidé par Alidou Nasser puis son secrétaire général Dr Aïdji Gilles Edgard.

Un regard bienveillant des autorités béninoises à l’endroit de cette forte communauté béninoise actuellement en difficulté sera le bienvenu.

