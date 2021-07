Témoignage de Célestine Zanou à Rosine Soglo : Célébrons les gens que nous aimons de leur vivant !!!

Je ne peux pas être plus heureuse ce jour car j’ai coutume de dire que ce qui nous manque au Bénin, c’est le témoignage pour les autres. Témoigner pour un Vivant c’est non seulement le respecter mais c’est l’aider à se transformer, à changer et à s’améliorer. Ma gratitude infinie aux organisateurs de cette cérémonie en l’honneur d’une icône de la politique Béninoise, d’une Mère, de notre Maman Nationale.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Distingués invités,

Témoigner c’est apporter de la lumière dans le monde ; la Femme est l’être humain qui apporte de la lumière au monde par les naissances. C’est donc avec bonheur que je témoigne à votre demande pour Mme ROSINE HONORINE V. SOGLO notre Maman Nationale.

Permettez que je fasse un rappel à mon avis important : Rosine Soglo et Célestine Zanou, c’est une histoire qui remonte à 1993 dans un cadre familial, chez les Faboumi, une famille alliée. A mon audace du moment qui aurait pu déboucher sur un clash, l’incident a abouti à une appréciation qui m’a poussée à m’intéresser à la Première Dame qui porte aussi le même prénom que ma mère à savoir Honorine.

Depuis ce temps, les rapports avec celle que j’appelle affectueusement et sincèrement MAMAN sont bons, en témoigne notre rencontre du 7 Mars 2018 jour de son anniversaire. Partie pour l’embrasser, l’émotion fut à son comble avec des propos aux allures de prophétie et d’exhortation.

Après ce bref rappel à mon avis important, permettez que j’apprécie cette Grande Femme aujourd’hui à l’honneur sur cinq points :

Sur le plan physique : C’est ce qu’on voit en premier chez un être humain. Rosine Soglo en impose même à cet âge avancé. Elle en impose par son éloquence et son sens de la bonne répartie. Rosine Soglo sait dire à chacun ce qu’il mérite ou ce qu’il doit entendre.

Sur le plan moral : Là, je me hasarde, mais je ne crois pas trop me tromper : Rosine Soglo est une femme de caractère qui ne transige pas sur les principes. C’est le propre des gens de vérité et remplis de justice

Sur le plan psychique : je crois, sans être psychologue que cette grande femme dégage beaucoup de volonté et même de l’audace et c’est ce trait de caractère qui lui a permis de faire son homme. Je ne crois pas que vous auriez eu Nicéphore sans Rosine et ce dernier le lui rend bien.

Des épreuves, elle en a connu surtout sur ce terrain politique : mais jamais elles n’ont fait quitter Rosine Soglo du chemin du vrai, du bon, du juste.

Sur le plan de l’engagement civique : Vous savez, j’ai coutume de dire que c’est l’engagement civique que nous devions renforcer avant d’envisager celui relatif à la politique. Rosine Soglo est une grande humaniste qui a le sens du partage et VIDOLE en est l’expression tangible. Il ne pouvait en être autrement puisque Rosine Soglo est avant tout une mère et une mère, c’est un être porteur de lumière.

Sur le plan politique : Ce plan est la synthèse de tous les autres, car en politique une femme doit avoir du caractère pour cultiver et entretenir conviction, écoute, cohérence et constance. Sur ce plan, sans avoir été officiellement à l’école de la Renaissance du Bénin, dont je me sens si proche depuis tant d’années, je voudrais m’en tenir aux propos de Rosine Soglo à notre endroit ce 12/03/2004 à la création du G4 au Stade de l’amitié où après mon discours, je reçois ses félicitations, ses chaudes accolades assorties de : je suis fière, la relève est assurée. Je complète cela par ses propos d’encouragement et de reconnaissance lors de la distinction de l’ONG APFM-AFRICA pour les Femmes Leaders d’Afrique et où nous avons reçu le Prix CLEOPATRE le 10 mars dernier à Parakou.

Bref tout ceci pour vous confesser que sur le plan politique, Rosine Soglo a un sens poussé de l’Etat et en la matière, elle est un modèle pour la classe politique béninoise tous genres confondus. Rosine Soglo est notre maman qui a marqué son temps et notre pays. L’objectif de tout être doit être de s’inscrire dans l’histoire et positivement. Maman Rosine l’a réussi et sa dernière prestation comme doyenne d’âge est ce qui aura marqué encore plus les cœurs des béninois. Son psyché, son Aura et sa détermination ont pesé dans le résultat final qui a soulagé le Bénin.

Puisse-t-elle continuer à nous inspirer et que nos prières l’accompagnent en ce moment où son corps subit encore plus les assauts de l’âge.