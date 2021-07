Coronavirus Les États-Unis font don de 302,400 doses de vaccin Johnson & Johnson au Bénin

L’ambassade des Etats-Unis à Cotonou, Bénin, annonce le don par le gouvernement des Etats-Unis de 302,400 doses de vaccin COVID-19 Johnson & Johnson dans le cadre des efforts globaux de l’administration pour combattre la pandémie de COVID-19. Les vaccins donnés font partie de l’engagement du gouvernement des Etats-Unis à fournir dans un premier temps, au moins 25 millions de doses sur les 80 millions prévues pour les partenaires africains. Le gouvernement des Etats-Unis a coordonné, de manière étroite, avec l’Union africaine, le CDC Afrique et COVAX, les allocations par pays. L’initiative COVAX a soutenu la livraison de ces doses de vaccin qui sont arrivées à Cotonou le 26 juillet.

Ce don permettra de protéger le peuple béninois des ravages du virus COVID-19 et de commencer à réduire les obstacles à la reconstruction de l’économie béninoise. Il s’agit d’une partie du soutien des États-Unis au Bénin, qui comprend également le déploiement, le suivi et l’évaluation des vaccins en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que la prévention, le dépistage et la réponse rapide à la COVID-19.

« Nous sommes fiers de soutenir les efforts du Bénin pour combattre cette maladie avec ce don, qui fait partie de notre engagement de longue date en faveur du développement d’un avenir plus sain et plus prospère pour le Bénin et son peuple. », a déclaré l’ambassadeur Patricia Mahoney.

Ces 302,400 doses font partie de l’engagement de l’administration Biden-Harris de partager l’approvisionnement en vaccins des États-Unis avec le monde. Alors que nous continuons à lutter contre la pandémie de COVID-19 chez nous et que nous travaillons à y mettre fin dans le monde entier, le président Biden a promis que les États-Unis seraient un « arsenal de vaccins » pour le monde.

Comme l’a dit le président Biden : « Depuis le début de ma présidence, nous avons été clairs sur le fait que nous devons nous attaquer à ce virus au niveau mondial également. Il s’agit de notre responsabilité – notre obligation humanitaire de sauver autant de vies que possible – et de notre responsabilité envers nos valeurs. Nous allons contribuer à sortir le monde de cette pandémie, en travaillant aux côtés de nos partenaires mondiaux. »