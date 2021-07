Etablissement de passeport biométrique: Prise de rendez-vous en ligne obligatoire

Désormais et depuis le 3 mai 2021, pour l’établissement ou le renouvellement d’un passeport biométrique ordinaire au Bénin, il est obligatoire de prendre rendez-vous en ligne sur le site web https://epasseport.service-public.bj/. Faut-il le rappeler, pour l’établissement du passeport biométrique ordinaire, l’usager devra fournir une (01) copie de l’acte de naissance sécurisé ; une (01) copie du certificat d’identification personnelle ; une (01) photo d’identité couleur, fond uni, de moins de six (06) mois (format 35 mm/45mm) ; la preuve de la profession et s’acquitter des frais de dossier trente mille (30.000) francs Cfa. Pour ceux qui sont concernés par le renouvellement, ils devront ajouter l’ancien passeport biométrique ordinaire et une copie de la page identitaire tandis que les mineurs devront ajouter l’autorisation parentale signée d’un géniteur ou du gardien légal. Par contre, les béninois naturalisés ou par alliance, sont tenus d’ajouter un (01) certificat de nationalité conforme au statut. Le délai réglementaire pour l’établissement du passeport est de 5 jours ouvrables à compter de la date d’enrôlement pour un coût de 30.000fca. Cependant, certains cas peuvent être reçus et traités uniquement en présentiel à la Direction de l’Emigration et de l’Immigration (Dei) pour la délivrance de passeport en urgence. Il s’agit entre autres, des évacuations sanitaires urgentes (avec preuve documentée) ; des fonctionnaires de l’état ayant besoin de son passeport biométrique ordinaire pour une mission à l’étranger (muni des OM) ; des étudiants béninois bénéficiant d’une bourse extérieure et devant voyager imminemment (muni des preuves de la bourse et du voyage), des béninois résident de la diaspora en court séjour au Bénin (présenter sa carte de résident dans le pays de résidence et le billet retour). « En cette période de haute saison et de voyage, la Direction de l’Émigration et de l’Immigration (DEI) invite les usagers à prendre les dispositions pour s’enregistrer a temps sur la plateforme de prise de rendez-vous afin de bénéficier convenablement des prestations » lit-on sur le site officiel du gouvernement béninois.

A.B