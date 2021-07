Rejoignez ACE Orientation sur les cinq prochaines semaines pour des sessions inédites dans différents domaines de formation et d’orientation!!! Ce vendredi 31, praticiens juristes ou étudiants en droit, venez découvrir…

Faire ses études de droit aux États-unis ? RDV aux Week-ends de l’orientation

Rejoignez ACE Orientation sur les cinq prochaines semaines pour des sessions inédites dans différents domaines de formation et d’orientation!!!

Ce vendredi 31, praticiens juristes ou étudiants en droit, venez découvrir le programme de Master LL.M et les multiples options de spécialisations ouvertes aux juristes et praticiens qui souhaitent en former dans une des meilleures universités au monde !

La session vous permettra de comprendre comment vous inscrire et suivre un LL.M aux États-uni. Elle se déroule sur sur ZOOM à 14GMT donc 15h au Bénin.

Comment participez? C’est simple, rendez-vous sur le site officiel des Week-ends de l’Orientation ici: https://journees-virtuelles.aceorientation.com ou inscrivez directement sur ZOOM ici

Quoi d’autre au programme ce vendredi et samedi 30 et 31 juillet ?

Découvrir l’École de droit de l’ISM Dakar et ses 12 parcours de formations en licence, master en droits et programme associés MBA, le 31 juillet à 10h30 GMT Description de la session : https://journees-virtuelles.aceorientation.com/event/obtenir-un-diplome-de-droit-francais-depuis-le-senegal-decouvrez-les-options-de-formation-juridique-de-lism-dakar/ Inscription directe à la session: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIldO-gpj0qH9x9e3utWM9rR7MjO09B1pht

Panel professionnel droit et justice pour échanger avec des avocats, notaire, administrateur parlementaire, juristes et plus le 31 juillet à 13h30 GMT Description de la session: https://journees-virtuelles.aceorientation.com/event/panel-professionnel-droit-justice/ Inscription directe à la session: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvd-ytqTwuHNBX1OjQpwyyJSxpAbfEhCJj

Introduction à l’arbitrage en droit OHADA et en droit international, le 31 juillet à 15h GMT Description de la session: https://journees-virtuelles.aceorientation.com/event/atelier-introduction-arbitrage-ohada-international/ Inscription directe à la session: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlcu6hqT8uHtZPLQWTTIMa3WV0iW_-iFPO

Etudier le droit en Afrique et devenir avocat à l’étranger! le 31 juillet à 16h30 GMT Description de la session: https://journees-virtuelles.aceorientation.com/event/etudier-le-droit-en-afrique-et-devenir-avocat-a-letranger/



