Criet: Reckya Madougou devant le juge ce jour

Poursuivie pour «association de malfaiteurs et terrorisme», l’opposante béninoise Reckya Madougou, comparaîtra pour une deuxième fois, ce jour vendredi 06 août 2021 à 10h devant la commission de l’instruction de la Criet après sa première audition qui s’était tenue le 17 juin 2021.

Après plusieurs reports, la deuxième comparution de la candidate recalée du parti d’opposition Les Démocrates à la présidentielle de 2021 sera ce jour devant le juge d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Vendredi 23 juillet, cette audience était reportée à une date ultérieure, pour cause de l’indisponibilité des avocats de l’opposante. Finalement, on apprend que l’audience devant le juge d’instruction aura lieu ce jour.

Arrêtée depuis le 3 mars 2021 et placée en détention provisoire pour financement du terrorisme, Réckya Madougou séjourne depuis à la prison civile d’Akpro-Missérété. Une première audience avait eu lieu le 17 juin dernier où elle a plaidé non coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle sera à nouveau écoutée ce jour. Entre temps, ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté provisoire en attendant la poursuite de l’instruction. Mais, cette demande a été rejetée par le juge des libertés et de la détention de la CRIET sous prétexte que la détenue et ses co-accusés n’ont été écoutés qu’une seule fois depuis leur incarcération.

