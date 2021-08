Réformes dans l’enseignement supérieur : Comité de suivi et Conseils d’administration des Universités publiques rendus opérationnels

Les membres des Conseils d’Administration des Universités Publiques du Bénin et ceux du Comité de Suivi de mise en œuvre de la stratégie de développement de l’enseignement supérieur ont été installés, jeudi 5 août 2021, par le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané.

Approuver le programme ou projet de budget annuel de l’université notamment le budget de recherche de l’université et l’ouverture des postes d’enseignement et de recherche ; arrêter les états financiers établis, après chaque exercice, par le Recteur ; approuver l’organigramme ainsi que la grille de rémunération du personnel de l’université, si elle n’est définie par d’autres textes législatifs ou règlementaires ; procéder à la sélection des aspirants et à l’établissement de la liste d’aptitude aux fonctions de responsables des universités publiques et des unités de formation et de recherche ; valider les plans annuels globaux d’évaluation des enseignements et des enseignants. Telles sont les missions des membres des Conseils d’administration des universités publiques qui ont été installés.

Quant aux membres du Comité de Suivi de mise en œuvre de la stratégie de développement de l’enseignement supérieur, ils sont chargés de faire le suivi rigoureux de mise en œuvre des actions urgentes de réforme dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ; coordonner le calendrier d’installation des organes de la nouvelle gouvernance des universités ; faire élaborer les projets de textes juridiques d’application des statuts-type des universités publiques et des statuts particuliers des personnels enseignants des universités publiques ; communiquer au Gouvernement tous nouveaux points d’attention qui s’avèrent nécessaires pour atteindre les objectifs de la réforme du sous-secteur ; dialoguer, en cas de nécessité, avec les différentes parties prenantes à la mise en œuvre des réformes.

Lors de l’installation des membres des Conseils d’Administration des Universités Publiques du Bénin et de ceux du Comité de Suivi de mise en œuvre de la stratégie de développement de l’enseignement supérieur, jeudi 5 août 2021, le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, a rassuré de la disponibilité du gouvernement à accompagner les membres dans l’accomplissement de leurs missions. Le ministre a recommandé aux membres des deux organes de se laisser guider par l’intérêt général, dans le respect des textes en vigueur.

Pour la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Éléonore Yayi Ladékan, la réforme traduit l’engagement du Gouvernement du Bénin à répondre efficacement au diagnostic peu reluisant de l’enseignement supérieur.

La cérémonie s’est tenue à l’ISBA à Cotonou en présence des Ministres Salimane Karimou des Enseignements Maternel et Primaire, Yves Kouaro Chabi des Enseignements Secondaire Technique et de la Formation Professionnelle.

M. M.