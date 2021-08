Occupation du domaine public: Les imams de Cotonou convoqués à la préfecture ce mardi

Les prières du vendredi que font les fidèles musulmans en occupant la voie publique sera au coeur d’une rencontre entre le préfet du Littoral, Alain Orounla et les imams du département.

Une séance de travail est prévue ce mardi 10 août 2021 à 10 heures entre le préfet du département du Littoral et les imams. « La séance a pour but d’harmoniser les réflexions sur le problème de l’occupation du domaine public par les fidèles musulmans lors des prières de vendredi », lit-on dans une correspondance en date du 9 août 2021 et adressée au Président de l’Union Islamique du Bénin et à l’attention de tous les imams du département du Littoral.

M. M.