PSG : Une plainte pour bloquer Messi !

L’avenir de Lionel Messi n’est peut-être pas aussi clair qu’il n’y paraît. Une plainte a été déposée auprès de la Commission européenne pour tenter d’empêcher le Paris Saint-Germain de signer l’Argentin, selon Marca. La plainte est basée sur des faits financiers et affirme que le fair-play financier devrait exclure le PSG de la course à la signature de l’Argentin. “Le ratio du PSG en ce qui concerne le fair-play financier est pire que celui de Barcelone”, indique le communiqué transmis à la Cour d’appel par le Dr Juan Branco au nom des membres de Barcelone.

Une plainte qui gêne le PSG

“En 2019/20, 99% des revenus du PSG ont été utilisés pour les salaires, alors qu’ils étaient de 54% pour Barcelone.” Les auteurs de la plainte, qui a été envoyée et est maintenant en instance, espèrent bloquer le transfert de Messi au PSG, affirmant que la concurrence a été faussée par les dépenses du club français. Il indique que la raison pour laquelle Joan Laporta n’a pas pu renouveler le contrat de Messi était que, même avec le joueur bénéficiant d’une réduction de salaire de 50%, le salaire de Barcelone aurait été de 110% du plafond imposé par l’instance européenne et par la Liga. La décision de bloquer le transfert doit intervenir avant la signature de tout contrat. Sinon, cela ne servirait qu’à faire traîner les choses. Il a également été fait référence aux signatures que le PSG a déjà faites cet été, avec Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum. Ces joueurs rejoignent Kylian Mbappé, Neymar et Marco Verratti chez les joueurs les mieux payés du PSG. Voilà qui tombe mal, à moins de 24h de l’arrivée de Messi à Paris.

Source : msn