Lutte contre la Covid-19: Seulement 21 405 Béninois vaccinés

A petits pas, mais assurément. La campagne de vaccination contre la Covid-19 va son petit train au Bénin. Selon les récents chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms),

70 323 doses de vaccin sont déjà administrées au Bénin, avec 21 405 personnes complètement vaccinées, soit 0,2 % de la population.

En dépit de la réticence notée, ces chiffres inscrits au tableau de vaccination de l’Oms prouvent à suffisance que les Béninois prennent de plus en plus conscience de l’importance du vaccin contre la pandémie.

En mai dernier, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, réaffirmait que la vaccination contre la Covid-19 est un moyen efficace de lutte contre les formes graves de la maladie qui peuvent conduire au décès. A l’occasion, il a aussi rappelé que les jeunes sont des cibles au même titre que les personnes à risque. A juste titre, le gouvernement a décidé de la généralisation de la vaccination aux personnes de plus de 18 ans afin de protéger le grand nombre pour une immunité collective.

Au dire du ministre de la Santé, la vaccination est la seule alternative sérieuse pour sortir durablement de cette crise, et en ce qui concerne le débat sur l’efficacité des vaccins qui nourrit la réticence, Benjamin Hounkpatin se veut rassurant : « Je voudrais rassurer l’opinion de ce que tous les vaccins mis à disposition par le gouvernement sont sûrs, efficaces et que les mesures sont également prises pour la traçabilité de la vaccination ».

Il faut rappeler que le gouvernement du Bénin a réceptionné, lundi 26 juillet 2021, 302 400 doses de vaccin Johnson & Johnson du gouvernement américain. Aussi, plusieurs sites sont installés sur l’ensemble du territoire national pour faciliter l’accès à cette mesure de prévention contre la Covid-19.