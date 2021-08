Assemblée nationale: Moukaram Badarou installé directeur adjoint de cabinet

L’ex-préfet de l’Ouémé et du Plateau, Moukaram Badarou est le nouveau directeur adjoint de cabinet (Dac) du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou.

Il a officiellement pris service ce mercredi 11 août, en remplacement d’Isaac Fayomi désormais directeur de cabinet du président de la Cour suprême. La cérémonie de passation de charges entre les directeurs adjoints de cabinet entrant et sortant s’est déroulée au palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

Moukaram Badarou a été installé dans ses fonctions par le directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale, Mathieu Ahouansou. Il s’engage à travailler avec loyauté et rigueur comme son prédécesseur afin de mériter la confiance placée en lui par le président Louis Vlavonou qui l’a nommé à ce poste sensible de responsabilité par décision n°2021-076/An/Pt du 2 août dernier. Le Dac entrant a émis le vœu de voir tout le cabinet travailler en symbiose comme le corps humain. Ceci pour favoriser la réussite de la mission du président Louis Vlavonou qu’il dit connaitre très bien. Moukaram Badarou dit avoir eu la chance de côtoyer le président de l’Assemblée nationale dans les mouvements syndicaux avec le syndicat des Douanes, et en politique depuis l’Union fait la Nation et aujourd’hui avec l’Up.

Le directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale a souhaité bonne chance au Dac entrant. Mathieu Ahouansou ne doute pas un seul instant de voir Moukaram Badarou mettre ses qualités d’économiste financier, de politologue et d’ancien préfet au service du cabinet pour relever les défis de la performance, de la loyauté et autres diligences requises.

Par Thibaud C. NAGNONHOU, A/R Ouémé-Plateau,