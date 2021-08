Entretien routier: Le pont de Fifadji fermé dès vendredi

L’axe routier pont de Fifadji-commissariat de Fifadji dans le 9è arrondissement de Cotonou sera fermé à la circulation à partir du vendredi 13 août 2021 à zéro (00) heure.

Le pont de Fifadji est en parfait état, selon l’avis des techniciens et d’une équipe dépêchée sur le terrain. « Toutefois, il sera procédé à la fermeture temporaire de l’axe pont de Fifadji-commissariat de Fifadji, pour compter du vendredi 13 août 2021 à zéro (00) heure au lundi 16 août 2021 à cinq (05) heures pour des travaux d’entretien », informe le maire de Cotonou, Luc Atrokpo, dans un communiqué en date du 11 août 2021.

Le maire invite les usagers à la « patience », à la « discipline » et à emprunter les voies de déviation qui leur seront indiquées afin de faciliter la réalisation des travaux.

Le pont sera ouvert à la circulation lundi 16 août 2021 à six (06) heures.

M. MENSAH