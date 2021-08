1 ère édition de ’’Le Brunch en pagne’’ Pari gagné pour Blue Diamond

L’artiste ivoirienne Josey a fait danser ses fans de Cotonou dans la nuit du dimanche 15 août 2021, à l’occasion de ’’Le Brunch en Pagne’’ un dîner-spectacle de prestige en plein air qui s’est déroulé dans le jardin de l’hôtel Novotel de Cotonou. Une initiative de l’agence spécialiste de l’événementiel au Bénin, Blue Diamond.

La Chanteuse ivoirienne a émerveillé ses fans au rythme de ses mélodies en montant sur scène aux environs de 22 heures. L’artiste ivoirienne a avoué tout son plaisir a chanté devant un public qui connaissait ses chansons par coeur. « Un public très sympathique et adorable », a-t-elle reconnu.

La grande invitée du dîner-spectacle en plein air a comblé toutes les attentes de ses fans et les inconditionnels de la musique ivoirienne qui voulaient la voir s’exprimer sur scène à Cotonou.

La 1ère édition de “Le Brunch en Pagne” a été une réussite. Un succès à mettre à l’actif de Blue Diamond et son manager Sidikou Karimou. L’initiateur de ce dîner-spectacle a su trouver le juste milieu pour égayer dans la nuit de ce 15 août 2021, jour de la célébration de la fête de l’assomption, le public de Cotonou en cette période de la pandémie (Covid-19) où il n’est pas facile de mobiliser plusieurs centaines de personnes en un même lieu. La rigueur face au stricte respect des mesures de sécurité et gestes barrières n’a pas empêché le public de se faire plaisir en passant de bon moment.

Au regard de la réussite de cette 1ère édition de “Le Brunch en Pagne’’, la possibilité d’une 2ème est déjà dans les esprits. « (…) la date vous sera communiqué au moment opportun », a indiqué l’animateur ivoirien Kouadio, présentateur de la soirée de prestige.

Marcel HOUÉTO