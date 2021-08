Blanchi par la justice: Bertin Koovi se rallie au Bloc Républicain

Le jeudi 19 août 2021, Bertin Koovi président de l’Alliance Iroko, farouche opposant à Patrice Talon jusqu’à un passé récent a annoncé qu’il adhère officiellement au parti Bloc Républicain (BR). Il dit préférer par le biais d’un message audio, ce bloc à l’Union Progressiste qui sont tous deux, des partis politiques soutenant le régime du président Patrice Talon. L’annonce de son adhésion au Bloc Républicain intervient quelques jours seulement après le verdict dans lequel il a été blanchi par le tribunal de première instance et de première classe de Cotonou.

En effet, Bertin Koovi, qui se réclame être l’Iroko béninois n’a pas caché son soutien au président Patrice Talon depuis son retour d’exil. Et il le fait Il ouvertement alors qu’il y a encore quelques mois, Patrice Talon était pour lui, « l’homme à abattre ». A le croire, ce qui caractérise l’Alliance Iroko qu’il a créée est la construction d’une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Il estime que « tout seul, lui et les membres de cette alliance ne vont pas y parvenir mais dans un groupe, ils vont réussir à échanger avec d’autres, à leur expliquer le bien-fondé de cette proposition et peut-être des voix plus autorisées portant la même idée vont porter la chose pour un début d’application de l’économie fondamentale ».

Selon l’audio de Bertin Koovi, c’est d’abord le choix de la base du parti Iroko, d’adhérer dans un premier temps le Bloc républicain. Mais au-delà de la base, l’autre critère est celui de la rigueur. Il dit avoir observé l’Union progressiste (UP) et avoir de l’admiration pour Bruno Amoussou. Il en est de même pour le BR et son responsable n° 1 le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. Mais, il choisit le BR parce « qu’il y a beaucoup qui ont quitté ce parti et on n’a pas essayé de les retenir ». Pour lui, le choix de rester dans un parti politique doit être un choix libre. Et le choix de partir aussi. Il a vu des gens qui voulaient quitter l’UP et le président Bruno Amoussou les en as dissuadés. Le BR a même retiré de ses rangs le ministre Jean-Michel Abimbola pour fautes graves. Pour Koovi, « il faut du courage politique et de la rigueur dans la gestion des êtres humains pour poser un tel acte ». Et lui, Bertin Koovi veut un parti qui a de la rigueur. Pour signifier que son adhésion à ce parti n’est pas une décision prises sur un coup de tête. Une annonce d’adhésion qui vraisemblablement est la première pas d’une nouvelle aventure entre le tonitruent Bertin Koovi et les leaders du parti du cheval cabré.