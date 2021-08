Recrudescence des cas de Covid-19: Patrice Talon : « Vaccinons-nous ! »

Aux réfractaires à la vaccination, ainsi qu’à l’ensemble de ses compatriotes, le chef de l’État a adressé ce dimanche un message spécial : « La Covid-19 tue ! Vaccinons-nous ! ».

L’utilité du vaccin, c’est l’évidence du moment. Patrice Talon l’a rappelé à nouveau aux Béninois : « la vaccination reste la meilleure arme dont nous disposons actuellement pour réduire la propagation du virus et surtout éviter ses formes graves ». À travers une publication sur sa page Facebook, le chef de l’État a avant tout insisté sur l’allure inquiétante que prend la courbe des cas graves et les décès qui vont avec.

Il y a une semaine, c’était le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin qui a tiré la sonnette d’alarme sur la télévision nationale.

D’une centaine de nouveaux cas par semaine, il y a deux mois, le Bénin passe à plus d’un millier. La barre de 10 000 cas a été même déjà franchie, selon le ministre. Dans les centres de prise en charge, les bouteilles d’oxygène sont fortement sollicitées au quotidien pour les cas de détresse respiratoire. De nombreux décès ont été enregistrés la semaine écoulée. « Le chef de l’État s’est fait vacciner. Je me suis fait vacciner. Nous sommes en très bonne santé. Nous pouvons faire la Covid-19 sans développer de formes graves, sans en mourir. Que cela soit l’image qui reste dans notre esprit. Que chacun prenne son bâton de pèlerin pour sensibiliser les sceptiques et que ceux qui sont sortis de cette situation à Allada en parlent pour amener les autres à se faire vacciner », avait déclaré Benjamin Hounkpatin.

Cependant, cela n’a pas visiblement suffi à convaincre les réfractaires et les incrédules. Ce dimanche, sans mettre la pression, Patrice Talon qui a lui-même donné l’exemple depuis a imploré lui aussi les Béninois et les étrangers résidant sur le territoire à respecter ce qu’il appelle « le contrat social » pour faire barrière à la pandémie. « La Covid-19 tue ! Vaccinons-nous ! », martèle-t-il dans la chute de son message. Mais il n’a pas manqué de rappeler au respect des gestes barrières qui est aussi capital.

Message du chef de l’État

Mes chers compatriotes,

La recrudescence des cas de Covid-19, ces derniers jours dans notre pays, est préoccupante à plus d’un titre.

Ce, d’autant que nous enregistrons de nouveaux cas graves et de nombreux décès, y compris dans le rang des sujets très jeunes.

C’est le lieu de rappeler qu’au-delà du respect des gestes barrières, la vaccination reste la meilleure arme dont nous disposons actuellement pour réduire la propagation du virus et surtout éviter ses formes graves.

A titre personnel, j’ai déjà donné l’exemple en me faisant vacciner dès que notre pays a ouvert la campagne de vaccination.

Les autorités à divers niveaux également (ministres, députés, préfets, maires), les leaders d’opinion (religieux, artistes, sportifs, responsables d’associations, etc.) donnent également l’exemple au quotidien en se faisant vacciner.

J’invite donc chaque Béninoise et chaque Béninois, ainsi que toute personne résidant au Bénin, à remplir le contrat social qui nous lie dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, c’est-à-dire se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Pour ce faire, se rendre dans les centres prévus à cet effet et disponibles sur l’ensemble du territoire national.

La liste desdits centres, où les vaccins sont administrés gratuitement, est consultable sur ce lien du site web du gouvernement : https://www.gouv.bj/actualite/1322/

La Covid-19 tue !

Nous avons besoin de tous les enfants du Bénin. Vivants et mobilisés pour le développement de notre Nation.

Vaccinons-nous !

Par Fulbert Adjimehossou