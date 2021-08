Vaccination contre le Covid-19: Jacques Ayadji appelle les citoyens à la mobilisation générale

L’heure est grave. La recrudescence des cas de Covid-19 ces derniers jours au Bénin préoccupe le président du Parti ‘’Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin’’, (Moele Bénin). Reçu sur le plateau de la télévision nationale ce mardi 24 août, Jacques Ayadji rappelle aux Béninois l’urgence d’aller se faire vacciner afin de se donner une chance de survie.

La situation est préoccupante. Soucieux de la montée drastique des cas de Covid-19 ces derniers jours, Jacques Ayadji exhorte les Béninois ‘’résistants’’ à se mettre au pas en allant se faire vacciner. Sur le plateau de la télévision nationale, le président du parti ‘’Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin’’ (Moele) a d’abord salué l’engagement du président de la République Patrice Talon à accorder une attention particulière à la situation sanitaire en invitant les Béninois à se faire vacciner, ensuite le gouvernement pour cette coalition anti-covid observée dans le pays et en particulier le ministre de la Santé pour toute la débauche d’énergie pour protéger les citoyens. Jacques Ayadji invite par conséquent, toute la population africaine en général et les Béninois en particulier à ne pas se fier aux rumeurs véhiculées par réseaux sociaux qui font croire à la dangerosité des vaccins. « Moi je me suis empressé pour aller me vacciner comme le chef de l’Etat et certains Béninois. Ceux qui résistent n’ont pas de raison. Parmi les produits pharmaceutiques que nous consommons, lesquels avons-nous fabriqués nous-mêmes ? Si les gens veulent nous exterminer, ils n’ont pas besoin d’attendre le vaccin contre le Covid-19 », souligne-t-il. Et il poursuit : « Personne n’est candidat à la mort. Ce qui se passe dans le pays est grave. On ne peut pas donner des exemples mais nous perdons beaucoup de citoyens dans notre pays. Il faut qu’on encourage le chef de l’Etat, le ministre de la Santé en allant prendre gratuitement le vaccin qui est là », ajoute-t-il. Outre la vaccination, le premier responsable du parti Moele Bénin revient sur la nécessité pour les citoyens de ne pas banaliser les gestes barrières à savoir le port de masques, le respect de la distanciation sociale en public, l’utilisation du gel hydroalcoolique et le lavage des mains à l’eau et au savon.