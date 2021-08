Initiative pour la paix et le développement dans le Borgou: L’He Adam Bagoudou salue l’organisation réussie de la convention des jeunes de Tchaourou

Suite à l’organisation, le samedi 21 août 2021, de la convention des jeunes de Tchaourou sur le thème « Paix et développement », l’Honorable Adam Bagoudou a exprimé sa satisfaction de la réussite de ces assises de vérité et adressé ses chaleureuses félicitations à l’endroit des organisateurs. A l’en croire, la tenue de ces assises est un éloquent modèle de développement synergique pour la commune de Tchaourou. « La tenue de ces assises est déjà en soi, une grande victoire pour toute la jeunesse de Tchaourou », a-t-il dit. Pour le Député du parti Bloc républicain, Adam Bagoudou, la réussite de ladite convention est non seulement le mérite de tous les jeunes, mais également celui de l’équipe de management et d’organisation. C’est pourquoi il salue la dextérité, la sagesse et l’humilité de ces derniers qui ont contribué à l’atteinte des objectifs. « Je voudrais saluer ici le sens du devoir et le dynamisme de tous les membres de ce comité. A chacun, toute mon admiration et mes sincères encouragements », fait-il savoir. Dans son adresse, l’élu du peuple a précisé que ce pari réussi pour les organisateurs, va désormais instaurer un nouveau dynamisme pour le vivre ensemble et le développement tant attendu dans cette localité. « Je garde l’espoir que cette première rencontre, lance un nouvel élan qui va ouvrir de nouvelles perspectives à la jeunesse dont la cohésion, la richesse et la diversité des idées, sont attendues pour le développement de notre chère commune », s’est-il réjoui avant d’inviter tous les acteurs à redoubler d’efforts pour la mise en pratique des résolutions issues de ces assises. A noter qu’au cours de ces assises qui ont eu lieu à la maison des jeunes de Tchaourou, les participants ont évoqué les voies et portes de sortie après les diversités politiques.

Alban Tchalla (Stag.)