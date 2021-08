Interpellations à la douane Hilla Condji : Fruit des réformes de Talon, les mis en cause suspendus

Depuis quelques jours, une affaire de fraude sur les déclarations douanières et de corruption éclabousse des hauts gradés en fonction au poste frontalier des douanes d’Hilla Condji. C’est grâce à l’informatisation des recettes que le pot au rose a été découvert. Les mis en cause sont suspendus par la hiérarchie.

Les réformes douanières initiées par le Président Patrice TALON et implémenter par le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects Charles Inoussa SACCA BOCO sous la coupole du Ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances Romuald WADAGNI portent leurs fruits. L’informatisation des recettes et d’autres réformes opérées ont permis de mettre à nu des malversations d’environ 380 millions à Hilla Condji.

C’est à l’initiative de Charles Inoussa SACCA BOCO que la mission de vérification qui a décelé les maldonnes a été faite. L’annonce des malversations a été faite par le Directeur Général vendredi 27 août 2021 par correspondance adressée aux Directeurs techniques centraux, départementaux, Chefs services centraux, chefs de brigade, chefs de poste etc. « Par ailleurs, l’inspecteur des douanes Ali Aboubakar a été mis à la disposition de l’Inspection générale des services (Igs) », renseigne la note de service.

Partant il a pris la note de service N°4083/DGDDI/DGR/SGRH pour suspendre les mis en cause et pourvoir à leur remplacement. Ainsi Aboubacar ALI Receveur, Maboudou BOUKARI SALIFOU de la Recette, Achille ALLOSSOGBE Chef brigade, Mohamadou SOUMANOU Chef brigade adjoint sont suspendus pour des raisons d’enquêtes judiciaires.

N’eussent été ces réformes saluées des institutions telles le Fonds Monétaire International, l’Organisation Mondiale des Douanes et conduites de concerts avec les partenaires techniques que sont Web Fontaine et Bénin Control S.A, l’Etat béninois perdrait en douce cette importante somme sans que personne, à part les mis en cause, ne sache