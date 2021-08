Obsèques de dame Rosine Soglo: Aucun tissu n’a été choisi !

Décédée le 25 juillet 2021, l’ancienne première dame du Bénin et ancienne doyenne d’âge du Parlement, Rosine Soglo est au cœur d’une polémique. Du moins, sur la toile, il y a quelques jours, il a été observé un visuel qui montrait la photo de la défunte et deux motifs de tissu qui seraient retenus pour ses obsèques. Eu égard à cet état de chose, le comité chargé de conduire les obsèques de l’ancienne présidente de l’Ong ‘’Vidolé’’ est monté au créneau pour des clarifications. Suivons ici un extrait de l’intervention du professeur Vicentia BOCO au micro de la web Tv Reporter Bénin Monde.

« Vous êtes ici au siège de ‘’Vidolé’’, l’endroit où se passeront les manifestations des obsèques de notre maman Rosine Vieyra Soglo. En ma qualité de présidente du comité d’organisation, j’ai souhaité prendre la parole ce matin pour quelques clarifications. La première, c’est que nous avons entendu et lu sur les réseaux sociaux et les médias, un certain nombre de commentaires et de débats. Je voudrais, à l’endroit de la population, dire que tout ce qui est dit aujourd’hui n’a aucun fondement et que la famille Soglo se réserve le moment et le droit de porter à la connaissance du public toutes les décisions relatives aux obsèques de maman Rosine Vieyra Soglo ; notamment il y a des débats sur un certain nombre de sujets dans le cadre de ces obsèques, il n’a pas été retenu un quelconque tissu à porter par les amis et connaissances. Le code vestimentaire sera communiqué en temps voulu surtout que la pandémie actuelle nous oblige à prendre quelques précautions et surtout à faire économie du portefeuille de nos concitoyens. Je disais tantôt que le moment venu, monsieur le professeur Midiohouan qui est le porte-parole de notre comité, viendra devant la presse pour transmettre toutes les informations utiles afin que toute la population puisse au moins de loin et de cœur, participer aux obsèques de notre maman Soglo. Je vous remercie. »

Transcription : J. BOCO