Attribution des résidences universitaires à l’Uac: Les demandes désormais en ligne

De nouvelles réformes dans le processus d’attribution des résidences universitaires à l’Université d’Abomey-Calavi. Désormais, pour se faire attribuer une cabine sur le campus, la communauté estudiantine doit effectuer la demande en ligne via une plateforme. Dans son intervention sur radio Univers, la Directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d’Abomey-Calavi (Cous-Ac), Ghislaine Fagbohoun a évoqué lesdites réformes qui visent une transparence dans l’attribution des résidences universitaires. La présente réforme, initiée sous la houlette de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Yayi Ladekan, consiste pour les étudiants qui désirent avoir des résidences universitaires à s’inscrire sur la plateforme du ministère. Selon la directrice du Cous-Ac, la présente initiative facilitera les inscriptions aux étudiants en général et aux bacheliers en particulier et permettra surtout d’éviter les longues attentes ainsi que le risque de voir les listes déchirées par les étudiants. A l’en croire, une fois le traitement des dossiers terminé, les résultats seront également disponibles sur la plateforme. Dès lors, que «la plateforme sera prête, tout en s’inscrivant dans les entités, les nouveaux bacheliers pourront s’inscrire en même temps pour ceux qui le veulent. «L’étudiant qui n’a pas satisfaction peut également réclamer» sur la plateforme, précise-t-elle. Elle a, par ailleurs, rassuré, du démarrage sous peu des activités notamment la restauration, l’hébergement, le transport …

A.B