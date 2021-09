Bénin – Equipe nationale : Deux autres absents après le forfait de Verdon contre le Madagascar

Deux joueurs de l’équipe nationale du Bénin seront absents pour la rencontre de la première journée des éliminatoires de la coupe du monde contre le Madagascar.

Les Ecureuils en déplacement au Stade Barea Mahamasina

de Madagascar le 02 prochain, évolueront sans Jodel Dossou et Sessi d’Almeida. Outre le cas d’Olivier Verdon sorti en tours préliminaires de la ligue des champions le mardi 24 août dernier avec son club Ludogoorets, il y a Sessi d’Almeida et Jodel Dossou qui ne seront pas de la partie. Malade, Sessi d’Almeida diminué n’a pas voulu prendre de risques. Il a déclaré forfait tout comme le clermontois Jodel Dossou qui ne sera pas avec ses coéquipiers.

Par conséquent, Ibrahim Ogoulola de l’AS Sobemap et Roland Junior Béakou des buffles, remplacent respectivement Sessi d’Almeida et Jodel Dossou forfaits pour la première journée contre Madagascar. Sessi d’Almeida et Jodel Dossou feront des examens ce lundi 30 Août 2021. Les résultats permettront de savoir s’ils seront présents lors de la deuxième journée contre la République Démocratique du Congo ce 6 septembre 2021, a-t-on appris par ailleurs.