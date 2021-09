Prise en charge contre la pandémie Bohicon se dote d’un Centre d’isolement Covid-19

La ville de Bohicon dispose désormais de son propre Centre de mise en quarantaine des personnes testées positives au Covid-19.

Dans le cadre de la riposte contre la pandémie, la commune de Bohicon a érigé un bâtiment de mise en quarantaine des personnes qui pourraient être infectées par la Covid-19. La salle nouvellement construite est dotée d’une trentaine de lits d’hospitalisation.

Le Centre a été mis en service mardi 31 août 2021.

Selon le maire Rufino d’Almeida, la ville de Bohicon s’est dotée de ce centre grâce au fonds FADEC spécial Covid-19 que le gouvernement a mis à la disposition des communes. « (…) Moi j’ai préféré mettre la grande partie en investissement en créant ce centre de mise en quarantaine, l’idée étant que la Covid passera un jour et cette salle pourra être transformée en salle d’hospitalisation pour le centre médical de Sèmè », a expliqué Rufino d’Almeida, lors de la mise en service du Centre de mise en quarantaine.

Faisant d’une pierre deux coups, la mairie a organisé, à cette occasion, une séance de vaccination au profit de tout le personnel. « Le conseil communal au grand complet, on s’est également fait vacciner. Donc tout le monde s’est vacciné à commencer par le maire et ses adjoints », a confié Rufino d’Almeida.

Le maire a assuré que a municipalité de Bohicon entend œuvrer à reculer la pandémie de la Covid-19 au Bénin.

M. M.