Bénin : Rapport semestriel de suivi du patrimoine et de performance du service de l’eau

Le Gouvernement du Bénin à travers l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEP MR) en charge de l’exécution du Programme National pour l’Accès Universel à l’Eau Potable en Milieu Rural vous invite à télécharger le rapport semestriel (Juillet-Décembre 2019) de suivi du patrimoine et de performance du service de l’eau. Souscrivant à une démarche de reddition de compte, ce rapport vous permet d’avoir une visibilité sur le niveau d’avancement dans la mise en œuvre du Programme National pour l’Accès Universel à Eau Potable en Milieu Rural. Le présent rapport en est à sa sixième édition. Il couvre la période de janvier à juin 2021 et reprend les données du rapport précédent en complément de celles de la période ci-dessus indiquée afin d’apprécier l’évolution dans le secteur et la cohérence des informations. Il faut noter que les Rapports Semestriels se fondent sur les informations disponibles au moment de leur préparation. Le rapport de gestion est essentiellement alimenté par les informations contenues dans (i) la plateforme mWater, (ii) les avants projet sommaires des systèmes d’approvisionnement en eau potable multi villages (SAEPmV). Lesdites informations nourrissant les indicateurs vont se consolider au fur et à mesure de la mise en œuvre du Programme National pour l’Accès Universel à Eau Potable en Milieu Rural.