Lutte contre la Covid-19: Le Gouvernement béninois réactive les mesures restrictives et recommande la vaccination

Les derniers chiffres sur l’évolution de la Covid-19 au Bénin sont alarmants et inquiétent le Gouvernement béninois. Constatant une recrudescence des cas de contamination avec une affluence inquiétante au centre de traitement d’Allada, il a décidé à la faveur de son conclave hebdomadaire de réactiver les mesures restrictives. Il s’agit du port obligatoire de masques en tous lieux, du lavage systématique des mains à l’eau et au savon, de l’observance de la distance de sécurité sanitaire d’un (1) mètre au minimum entre personnes ; de la fermeture des discothèques et structures assimilées ; et de l’interdiction de rassemblements festifs dans les endroits publics, y compris les plages.

Aussi, le Gouvernement a décidé d’interdire les rassemblements de plus de 50 personnes ; de limiter le nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à trois (3) au maximum ; de faire obligation du port de masques et du respect de la distance de sécurité sanitaire entre passagers à bord des transports en commun. Dans la même logique, l’obligation, pour les employeurs, sur les lieux de travail, de faire respecter le port systématique de masques, d’installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d’au moins un (1) mètre entre personnes ; la suspension des événements et manifestations à caractère culturel, festif, sportif et religieux. Les compétitions à caractère international peuvent toutefois se dérouler à huis clos et avec le pass sanitaire pour les sportifs et leur staff ; la prescription aux usagers des espaces marchands (boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres) d’observer le port systématique de masques et la distance d’au moins un (1) mètre entre personnes ; autorisation des cérémonies d’inhumation pour des rassemblements n’excédant pas cinquante (50) personnes, lesquelles doivent respecter la distance d’au moins un (1) mètre entre elles ;

Plus important encore, le gouvernement recommande la vaccination à toute personne âgée de plus de 18 ans, notamment le personnel enseignant et administratif des établissements publics et privés avant la rentrée des classes, les étudiants, le personnel militaire et paramilitaire, les taxi-motos, toutes personnes entrant ou sortant du territoire national.

Le Conseil a par ailleurs acté la suspension de la participation de tout agent de l’administration publique ou employé du secteur privé non vacciné contre la COVID-19, des rencontres (réunions, ateliers, forums, séminaires, etc.) sur le territoire national.