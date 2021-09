Réaction de Claudine Prudencio, nommée présidente de l’INF « Je prends conscience de l’immensité de la tâche »

Claudine Afiavi Prudencio a été nommée, mercredi 1er septembre 2021, en Conseil des Ministres Présidente de l’Institut National de la Femme (INF). Mme Prudencio réagit à sa nomination à travers un message publié sur sa page Facebook.

« Je viens, à l’instant, d’apprendre la nouvelle de ma nomination, par le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, à la tête de cette importante institution nouvelle formule : l’Institut National de la Femme (INF). Ma réaction à chaud, c’est que cette nouvelle, suscite une grande émotion à mon niveau. J’éprouve un sentiment de joie, de gratitude et de reconnaissance à l’endroit du Chef de l’Etat et de son Gouvernement.

Le deuxième sentiment que cela m’inspire est un sentiment de grand honneur que le Président de la République me fait en me nommant à la tête de cet Institut. Car, voyez-vous, il s’agit d’un Institut qui, d’après la vision du Chef de l’ Etat, vision à laquelle nous adhérons entièrement, doit être porté par un profil qui l’incarne le mieux. En pensant ainsi à ma modeste personne, le Chef de l’Etat vient de reconnaître le travail de longue haleine que je mène aux côtés des Amazones et Soldats du Bénin, pour défendre la place de la femme dans notre Société.

Le Chef de l’Etat, qui est une personnalité d’une haute intelligence et d’une grande perspicacité ,a pris la mesure de la place de la femme dans notre Société et pense que cette énergie positive qu’elle incarne doit constituer un outil supplémentaire à sa disposition, pour mener à bien le combat sans répit qu’il mène pour le développement de notre pays.Je prends conscience de l’immensité de la tâche et je reste convaincue que nous saurons déployer toutes les énergies nécessaires, afin qu’il ne regrette pas le choix porté sur ma modeste personne.

Je terminerai en lançant à toutes les amazones du Bénin sans distinction, un vibrant appel en leur disant que le Président de la République, Patrice Guillaume Athanase TALON, continue de donner la preuve, qu’il nous regarde, qu’il nous suit et qu’il nous accompagne. Ce n’est donc pas le moment de baisser les bras, car nous avons la responsabilité de l’accompagner afin que les efforts que nous effectuons depuis un long moment à notre niveau, trouvent davantage son écho sur toute l’étendue du territoire National, pour le bien-être de nos mères, de nos sœurs et de nos filles.

C’est le lieu de féliciter l’amazone Huguette Bokpè Gnacadja, nommée à la même occasion, Secrétaire Exécutive de l’Institut National de la Femme.

Merci à tous ».