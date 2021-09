Match Bénin # Rd Congo: Battre les Congolais pour maintenir la position

Après leur victoire étriquée face aux Malgaches à Antananarivo (0-1) pour le compte de la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, le Bénin a rendez-vous avec la Rd Congo, ce lundi 6 septembre 2021 au stade Mathieu Kérékou de Kouhounou. Une rencontre comptant pour l’acte 2 du mondial Qatar 2022.

Bénin # Rd Congo !!! C’est l’affiche au sommet de la poule J des éliminatoires du mondial 2022. Crédités de trois points, les Ecureuils du Bénin ont l’obligation de résultat face à la Rd Congo pour maintenir le cap. Mais le match ne sera pas du tout facile d’autant plus que les Congolais, tenus en échec lors de la 1ère journée à domicile face à la Tanzanie auront l’envie de refaire leur retard. C’est dire qu’ils viendront à Cotonou dans l’optique de prendre les trois points. Mais face aux Ecureuils qui ont besoin de se rassurer devant leur public, la tâche s’annonce complexe pour les deux formations. La bataille en milieu de terrain sera rude et l’équipe moralement forte, physiquement et tactiquement au point, va tirer son épingle du jeu. Toutefois, avantage psychologique pour Michel Dussuyer et ses poulains qui viennent de battre la formation malgache et qui vont récupérer Jodel Dosou (de retour de blessure). «Nous allons aborder la rencontre avec détermination, avec l’objectif de prendre les trois points, avec la manière la plus importante dans cette course de la qualification», dira Michel Dussuyer. «Cette équipe de la Rd Congo…, elle s’est accrochée à domicile, elle aura à cœur de réagir…on s’attend à une opposition difficile», a avoué Michel Dussuyer. En conférence de presse, le capitaine Abdul khaled Adénon a souligné que l’état d’esprit de l’équipe est au bon fixe et que l’objectif est le même. «Si on gagne, ce sera la joie… et ça fera du bien d’être toujours en tête du classement et on va jouer pour maintenir notre position», dira Adénon. Selon ses dires, ils vont jouer tout en respectant la Rd Congo mais sans avoir peur d’elle. Rappelons que le Bénin est leader provisoire de la poule J avec 3 points (+03) devant la Tanzanie, la Rd Congo (1 points) et Madagascar (00 point).

A.F.S.