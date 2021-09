Vol de véhicules : Un Américain d’origine sénégalaise qui opérait en France tombe au Portugal

Un Américain d’origine sénégalaise a volé plus de 130 millions Fcfa à dix personnes habitant à Toulouse, en France.

Selon le quotidien Les Échos qui donne l’information, les faits remontent entre 2015 et 2017.

Quatre ans après, le quadragénaire a finalement été arrêté au Portugal.

À en croire le journal, le mis en cause était installé en France en 2015.

L’escroc achetait des voitures à l’étranger avant de les revendre en Haute-Garonne à des prix alléchants.

Pour rassurer les clients, il se déclarait à la tête de deux sociétés.

Dix acquéreurs de ces automobiles se sont plus tard aperçus que les kilomètres affichés au compteur étaient falsifiés.

Le Sénégalais, qui dispose de la nationalité américaine s’était ainsi arrangé pour les baisser.

Dix plaintes ont été déposées à son encontre.

Il aurait aussi ouvert de nombreux comptes dans un organisme bancaire avant de les approvisionner avec des virements frauduleux et des faux chèques.

C’est ainsi qu’il avait pu détourner 140 000 €, soit 91.?798.?036 Fcfa. Avec le butin volé en France, il a refait sa vie aux États-Unis.

En parallèle, un mandat d’arrêt européen a été diffusé à toutes les autorités internationales concernées.

Arrêté au Portugal, les autorités portugaises l’ont immédiatement transféré à Paris, puis à Toulouse.

Poursuivi pour avoir illicitement vendu ces voitures, il sera également rejugé le 14 octobre prochain.

D’ici là, il est placé sous contrôle judiciaire.