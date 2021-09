Le syndicaliste Dieudonné Lokossou décédé

L’univers syndical est en deuil. L’ancien secrétaire général de la Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Bénin), Dieudonné Lokossou est passé de vie à trépas ce mardi 07 septembre 2021.

Dieudonné Lokossou n’est plus. Le prédécesseur de Anselme Amoussou à la tête de la Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Bénin), a tiré sa révérence au petit matin de ce mardi 07 septembre 2021.

Admis au Cnhu de Cotonou ce week end, Dieudonné Lokossou aurait rendu l’âme ce mardi vers 4h du matin des suites d’une embolie pulmonaire.

Dieudonné Lokossou fut secrétaire général du syndicat de la Sonacop et membre du Conseil économique et social (CES).

Le syndicaliste Dieudonné Lokossou est originaire de la commune de Bopa, dans le département du Mono.

Paix à son âme !

M. M.