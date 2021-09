Préparatifs de la rentrée scolaire 2021 – 2022: Pas d’aspirants aux journées pédagogiques

Ils ont beau être les plus nombreux, les Aspirants au métier d’enseignant ne participeront pas aux journées pédagogiques nationales de réflexion et de concertation des enseignants.

Aucun Aspirant au métier d’enseignant (Ame) ne prendra part aux journées pédagogiques nationales de réflexion et de concertation des enseignants qui se dérouleront les 09 et 10 septembre 2021. C’est ce qui leur a été notifié à la veille de cette année scolaire 2021-2022, selon Ferdinand Sourou Missenhoun, un de leurs porte-parole. « C’est une rencontre pédagogique pour discuter des questions liées au contenu et à la manière d’enseigner durant l’année. Normalement, ce sont les aspirants qui devraient bénéficier de ces journées puisque la plupart des collègues n’ont pas fait une formation pédagogique », estime le porte-parole de la Fédération nationale des collectifs des enseignants pré-insérés du Bénin. Il souligne également le fait que les aspirants soient les plus nombreux dans l’animation des établissements publics. «Mais malheureusement, nous sommes écartés de ces journées de réflexion », fait-il constater.

En réalité, ce n’est pas la première fois que les aspirants sont exclus des journées pédagogiques. D’ailleurs, ils n’y ont jamais été associés. Mais ils nourrissaient l’espoir que la situation change cette année, surtout que ce point fait partie des principales doléances qu’ils ont adressées aux différentes autorités du système éducatif. Selon eux, plus que les primes qui seront perçues, c’est la formation de ces deux jours qui importe. De cela dépend la qualité des enseignements au cours de l’année scolaire. A défaut de prendre part à ces journées qui se déroulent dans chaque département, les aspirants sont contraints de s’en tenir aux animations pédagogiques qui se déroulent par discipline dans les établissements.

Un contenu consistant

Les journées pédagogiques nationales de réflexion et de concertation des enseignants ne seront pas une balade de santé pour les participants. Deux thèmes principaux seront développés. Les enseignants de l’enseignement général auront pour thème: « Introduction d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture dans le système éducatif béninois : enjeux et défis ». Il leur sera développé les généralités sur le « Socle commun de connaissances, de compétences et de culture (Scccc) », les enjeux et défis de l’introduction d’un « Socle commun de connaissances, de compétences et de culture» dans le système éducatif béninois.

De leur côté, les enseignants de l’enseignement technique et de la formation professionnelle discuteront de « L’enseignement et la formation techniques et professionnels à l’ère du numérique : état des lieux et perspectives ». Ils auront deux sous-thèmes que sont l’état des lieux d’une part et les perspectives de l’utilisation du numérique d’autre part.

Dans ces deux sous-secteurs de l’éducation, il est aussi prévu des activités par discipline au cours des deux journées.

Par Joel TOKPONOU