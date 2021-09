Pluies et montées des eaux au Bénin: Des mesures en vue pour soulager des populations

Les mesures pour soulager les populations des localités en proie aux inondations en ces temps de pluies et face à la menace liée à la montée des eaux, ont été examinées, mardi 07 septembre 2021, au cours d’une séance. La séance a été présidée par le ministre d’Etat chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané en présence d’autres ministres et des membres de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe.

Le niveau d’alerte dans les bassins du Niger, de l’Ouémé et du Mono est au rouge et des pertes et dégâts sont enregistrés dans plusieurs localités, selon le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou, dans son adresse, mardi 07 septembre 2021, aux participants à la session annuelle de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe. La situation appelle à prendre des mesures. C’est dans cette perspective que les acteurs impliqués dans la gestion des risques et catastrophes ont été conviés à la séance. Il s’agit de proposer des solutions qui permettent d’éviter ces inondations récurrentes.

Lors de la séance, le Directeur Général de l’Agence nationale de la Protection civile Le contrôleur Général Aristide Dagou, les représentants des ministères sectoriels, du Système des Nations Unies au Bénin ainsi que les ONG ont fait des propositions d’actions à mener pour une gestion intégrée des inondations au Bénin.

M. M.