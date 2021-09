Politique nationale: Paul Hounkpè en vedette

Paul Hounkpè n’aura pas craché sur sa nomination, début mai 2021, comme chef de file de l’opposition suite au décret présidentiel. Au contraire, il s’y plaît. Qu’il soit ou non « dans un rôle sordide », comme aiment à le dire certains Béninois, Paul Hounkpè, lui, n’est visiblement pas prêt à jeter les armes et rebrousser chemin. Il déroule son agenda et tourne à plein régime. Après son inattendue participation au dialogue politique d’octobre 2020 organisé par le pouvoir en place, sa récente participation à la présidentielle, sous la bannière du parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) hérité de la dissidence avec le camp de l’ex chef de l’Etat Yayi Boni, voici à nouveau Paul Hounkpè en vedette, sur le devant de la scène. De mai à ce jour, il connaît un regain d’activités. Il a fait le tour de presque toutes les institutions de la République. Entre autres, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), la Cour constitutionnelle, l’Assemblée nationale, le Médiateur de la République, la Cour suprême, le Conseil économique et social (Ces). Lui-même, à son tour, a reçu en audience des acteurs se réclamant de l’opposition puis des ambassadeurs étrangers. Après sa randonnée infructueuse à la présidentielle d’avril 2021, l’ancien maire de la commune de Bopa et ancien ministre de Yayi Boni, ne chôme pas.

Sen/Fcbe et chef de file de l’opposition

Il est une évidence que c’est le parti politique Fcbe à travers ses gains politiques aux communales de 2020 ( six mairies contrôlées) qui a permis au secrétaire exécutif national qu’est Paul Hounkpè d’être fait chef de file de l’opposition. Mais aujourd’hui on se demande si finalement ce qu’est devenu ce parti et s’il ne se résume pas à la personne de Paul Hounkpè. En tout cas pour faire le tour des institutions, il était souvent avec un de ses collaborateurs qui n’est pas membre du parti. Si des figures comme Théophile Yarou ont, elles, démissionné, depuis la présidentielle on n’aperçoit plus certains membres Yaya Garba, Yaya Aboubacar, Laurent de Laure Faton et consorts. Fcbe est peut-être en congé sabbatique, ce qui permet à son Secrétaire exécutif national d’arborer son manteau de chef de file de l’opposition et d’être plus absorbé par les audiences. Mais tout ça pour quels résultats ? Seule hirondelle, Paul Hounkpè pourra-t-il soulever des montagnes ?

Worou BORO