Les grandes décisions du conseil des ministres du mercredi 8 septembre 2021

Bénin : Les grandes décisions du conseil des ministres du mercredi 8 septembre 2021

8 septembre 2021

Adoption des décrets portant

fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des amandes de karité ;

approbation des statuts du Fonds de développement de l’Artisanat ;

nomination des membres du Conseil d’administration du Fonds national pour l’Environnement et le Climat

Réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction et d’équipement d’un boulodrome international à Abomey-Calavi ;

Mission de contrôle et de surveillance des travaux du projet d’alimentation en eau de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé ;

Dédommagement des personnes affectées par les travaux de raccordement du nouveau poste 161/20 KV de la zone économique spéciale de Glo-Djigbé, dans le cadre du projet d’accès durable et sécurisé du Bénin à l’énergie électrique.

MESURES INDIVIDUELLES

Nominations :

– à la Présidence de la République

au ministère du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale

au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération

au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale