Assemblée générale élective à la Fbhb: Sidikou Karimou, candidat à la présidence

Samedi 25 septembre 2021 à Porto-Novo, la famille du handball béninois ira en Assemblée générale élective (Age). Au poste de la présidence, il y a une seule candidature ; celle de Sidikou Karimou.

Après l’appel à candidatures aux différents postes à pouvoir, conformément aux dispositions des articles 52, 53, 54 et 55 des statuts de l’instance, les différents dossiers de candidature des postulants sont déposés depuis au secrétariat de la Fédération béninoise de handball (Fbhb). Au nombre d’eux figure celui de Sidikou Karimou, conseiller du président de la Fbhb (2017- 2021). Il est le seul candidat au poste de la présidence et devra, sans surprise, succéder au président sortant, Antoine Bonou. Membre du directoire de Flowers HC (2010-2015), Sidikou Karimou sera au soir du samedi 25 septembre prochain, l’intrus qui connaît la maison handball. En tant que handballeur, il a connu deux clubs. Espoir handball club de Parakou (1993-1998) et Flowers HC de Cotonou (1999- 2009) avec un palmarès élogieux. Il a connu en 2000 la sélection nationale junior et a fait ses gloires au niveau des séniors (2000-2004). Le septuple champion du Bénin avec Flowers HBC (2001, 2002, 2003, 2005,2007, 2008 et 2009) succédera à Antoine Bonou à la tête de l’instance du handball béninois et confirmera l’adage qui dit que «c’est au bout de l’ancienne corde qu’on tisse la nouvelle». Rappelons que le secrétaire général de la Fbhb exhorte les congressistes à prendre toutes les dispositions idoines pour assurer la réussite desdites assises pour le rayonnement du handball béninois.

A.F.S.